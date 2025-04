Ιδιαίτερα χαρούμενος ο παγκόσμιος πρωταθλητής για την πρώτη του φετινή νίκη, η οποία ήρθε μόλις στον τρίτο αγώνα της σεζόν.

Έχοντας εξαιρετικό ρυθμό και άρνηση να λυγίσει υπό πίεση ο Μαξ Φερστάπεν έφυγε θριαμβευτής από το Grand Prix Ιαπωνίας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε με άνεση να αφήσει πίσω του τις McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι κι έτσι έφτασε στην πρώτη του φετινή νίκη.

Αμέσως μετά τον τερματισμό ο Φερστάπεν αναφέρθηκε στο δύσκολο τριήμερο που έζησε στη Σουζούκα: «Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Πίεζα πολύ σκληρά, ειδικά στο τελευταίο σετ ελαστικών. Τα δύο McLaren με πίεζαν πολύ. Το διασκέδασα πολύ, δεν ήταν εύκολο να πιέσω τα ελαστικά. Είμαι τρομερά χαρούμενος. Ξεκινήσαμε δύσκολα το τριήμερο αλλά δεν τα παρατήσαμε. Πιστέψαμε στη νίκη, βελτιώσαμε το μονοθέσιο το οποίο ήταν στην καλύτερη φόρμα του. Η pole position το έκανε το σημερινό δυνατό».

MAX VERSTAPPEN WINS IN JAPAN!! 🏆 The Red Bull driver secures victory after a measured drive under pressure 👏 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/jJHRub1jJo

Όσον αφορά τη δυναμική της Red Bull RB21 με αυτή της McLaren MCL39, o Ολλανδός δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό να μεγιστοποιούμε τις δυνατότητες του μονοθεσίου και την απόδοσή του. Το κάναμε πολύ καλά αυτό το τριήμερο».

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία που είχε η νίκη του στη Σουζούκα: «Σημαίνει πολλά για εμένα αυτή η νίκη. Σκεφτόμουν συνεχώς στους τελευταίους γύρους πως έπρεπε να μείνω μπροστά στον τελευταίο αγώνα με τη Honda στην Ιαπωνία. Ήταν το τέλειο αντίο».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 στο 2025 είναι το GP Μπαχρέιν το τριήμερο 11-13 Απριλίου.

"What an unbelievable weekend" 👏



Celebrations and congratulations for Max Verstappen over the radio! 📻#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/HeUd6kEWDl