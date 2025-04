Μία άκρως ασυνήθιστη εικόνα είδαμε δύο φορές κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Σουζούκα.

Στο FP2 του Grand Prix Ιαπωνίας είδαμε την κόκκινη σημαία να κάνει δύο φορές την εμφάνισή της. Οι δύο ήταν για εξόδους που είχαν οι Τζακ Ντούχαν με Alpine και Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin και οι άλλες δύο ήταν λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο γρασίδι της πίστας σε δύο διαφορετικά σημεία.

Αυτή η εικόνα είναι πολύ ασυνήθιστη στον κόσμο της Formula 1, αλλά όχι πρωτοφανής. Κάτι παρόμοιο συνέβη στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Κίνας το 2024, όταν κι εκεί είχε πάρει φωτιά το γρασίδι σε δύο διαφορετικά σημεία.

Red flag deployed 🔴



A small grass fire beside the circuit is currently being extinguished#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OomAusRYH5