Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιταλική ομάδα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1.

Πολύ πιο δύσκολο απ’ ότι περίμενε ήταν το ξεκίνημα στη φετινή σεζόν της Formula 1 για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έχει ως μοναδική καλή στιγμή τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ στο Grand Prix Κίνας, όμως τα υπόλοιπα αποτελέσματά του είναι κάτω του μετρίου.

Στον αγώνα της Αυστραλίας τερμάτισε 10ος, ενώ στην Κίνα πήρε την 6η θέση, την οποία έχασε ωστόσο λόγω τεχνικής παράβασης του μονοθεσίου του. Παρά τις δυσκολίες, ο Χάμιλτον δεν χάνει το κίνητρό του.

Όταν ρωτήθηκε για τα προβλήματα της Ferrari στο 2025, ο Βρετανός δεν... μάσησε τα λόγια του και παραδέχθηκε πως δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που επιθυμεί. «Ήταν ένας συνδυασμός από αρκετά διαφορετικά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι κυρίως είχε να κάνει με το στήσιμο του μονοθεσίου», εξήγησε ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής.

