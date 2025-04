Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη μαγευτική πίστα της Σουζούκα.

To GP Ιαπωνίας, ο τρίτος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 60 λεπτών. Ομάδες και οδηγοί πήραν μία πρώτη γεύση από την πίστα της Σουζούκα ακολουθώντας το πρόγραμμα που είχαν ορίσει τις προηγούμενες ημέρες.

Η πρώτη διαδικασία του τριημέρου ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα ή διακοπές.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν o Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:28,549 και πήρε την 1η θέση, με το χρόνο αυτό να σημειώνεται στη δεύτερη γρήγορη προσπάθειά του. Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ο οποίος ήταν 0,163 δλ πιο αργός από τον συμπατριώτη του και έδειξε θετικά σημάδια ταχύτητας στο μεγαλύτερο μέρος του FP1.

Lando and then Alex! 😬



Separate moments through the gravel for Norris and Albon, but both keep their cars moving#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/02eROEe343