F1, η ταινία: «Πάνε γρήγορα και το απολαμβάνουν» (vid)

Οι συντελεστές της ταινίας «F1» αποθεώνουν τους Μπραντ Πιτ και Ντέιμσον Ίντρις για το πώς οδήγησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Στα τέλη Ιουνίου θα βγει στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία «F1», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ και σκηνοθέτη τον Τζόζεφ Κοζίνσκι (Top Gun: Maverick). Η παραγωγή είναι του Τζέρι Μπρουκχάιμερ, αλλά με τη συμμετοχή και του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, Λούις Χάμιλτον.

Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Σόνι Χέιζ, έναν πρώην οδηγό αγώνων της Formula 1 που επιστρέφει στο άθλημα για να γίνει μέντορας του νεαρού και ταλαντούχου οδηγού Τζόσουα Πιρς, τον οποίο υποδύεται ο Ντέιμσον Ίντρις.

Τόσο ο Κοζίνσκι όσο Χαβιέ Μπαρδέμ που συμμετέχει επίσης στην ταινία, μίλησαν για το πώς ο Πιτ και ο Ίντρις κατάφεραν να οδηγήσουν γρήγορα στις πίστες τα μονοθέσια της... ομάδας APX GP.

Experience the speed. #F1Movie — only in theaters June 2025.#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/v63YJaaXp4