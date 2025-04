Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον τρίτο αγώνα της Formula 1 στο 2025 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του Grand Prix Ιαπωνίας, το τρίτο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2025. Η Σουζούκα υποδέχεται την τρίτη μάχη της σεζόν, η οποία αναμένεται με αγωνία έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας.

Το επίπεδο δυσκολίας αναμένεται να ανεβάσει σημαντικά και ο καιρός, καθώς αναμένονται διακυμάνσεις όλο το τριήμερο. Την Παρασκευή 4 Απριλίου, η θερμοκρασία αέρα θα κυμανθεί μεταξύ των 14 και 15 βαθμών Κελσίου. Η βροχή δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα, καθώς η πιθανότητα να βρέξει είναι στο 0%. Έτσι ομάδες και οδηγοί θα έχουν μία απροβλημάτιστη ημέρα ώστε να προετοιμαστούν για τη συνέχεια.

Suzuka. More than just a circuit; an arena for some of F1's most timeless, unforgettable moments



Surely, none rank higher than the skirmish between team mates Alain Prost and Ayrton Senna, and the crescendo of the 1989 title fight...#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/DB9qewb7ax