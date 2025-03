Ο Φράνκο Μορμπιντέλι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο βρεγμένο Circuit of the Americas.

Το Grand Prix ΗΠΑ για το πρωτάθλημα του MotoGP ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 45 λεπτών. Ο τρίτος αγώνας της φετινής σεζόν του παγκοσμίου πρωταθλήματος έβαλε από νωρίς δύσκολα σε αναβάτες και ομάδες, καθώς η βροχή που δεν είχε σταματήσει για 36 ώρες. Aυτό σήμαινε πως η διαδικασία έπρεπε να διεξαχθεί αναγκαστικά με ελαστικά βροχής στις μοτοσικλέτες.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46. O Ιταλός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 2:12,531 και έθεσε τον ρυθμό στο αγωνιστικό τριήμερο. Στη 2η θέση ήταν ο Τζακ Μίλερ της Pramac Racing, με τον Αυστραλό να φέρνει τη Yamaha του 0,083 δλ μακριά από την κορυφή.

Franky says P1! 🔥🔥🔥 The Italian draws first blood in Texas! #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/CAc3CGimNn