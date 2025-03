Η Red Bull επιβεβαίωσε αυτό που γράψαμε την Κυριακή στο gmotion - Ο Τσουνόντα προβιβάζεται ενόψει Σουζούκα, με στόχο την ενίσχυση της εξέλιξης του RB21.

Η Red Bull Racing ανακοίνωσε επίσημα την αντικατάσταση του Λίαμ Λόσον από τον Γιούκι Τσουνόντα, με άμεση ισχύ από το Grand Prix της Ιαπωνίας. Όπως είχαμε ήδη αναφέρει στο gmotion από την Κυριακή, οι φήμες για την επικείμενη αλλαγή είχαν φουντώσει αμέσως μετά το Grand Prix της Κίνας και τελικά επιβεβαιώθηκαν σήμερα.

Ο Τσουνόντα, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν με τη Racing Bulls, επιστρέφει στην «πρώτη ομάδα» και θα αγωνιστεί δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Λόσον επιστρέφει στη Visa Cash App Racing Bulls για να συνεχίσει την εξέλιξή του. Η απόφαση ελήφθη μετά από μια δύσκολη εκκίνηση στη σεζόν για τον Λόσον, με δύο εμφανίσεις που δεν έπεισαν: εγκατάλειψη στην Αυστραλία και 12η θέση στην Κίνα, έχοντας ξεκινήσει και στους δύο αγώνες από το pit lane.

Ο επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια καθαρά αγωνιστική απόφαση: «Μπήκαμε στο 2025 με δύο στόχους: να διατηρήσουμε τον τίτλο στους οδηγούς και να ανακτήσουμε αυτόν των κατασκευαστών. Αναγνωρίζουμε ότι το RB21 χρειάζεται εξέλιξη και η εμπειρία του Γιούκι θα είναι πολύτιμη προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλλαγή έγινε συλλογικά, όχι ατομικά».

Announcing that @yukitsunoda07 will partner Max from the #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/Pz05P7cFKF