Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πιστεύει πως την επόμενη χρονιά χρειάζονται μεγάλες αλλαγές εντός της ιταλικής ομάδας για να πετύχει.

Ο Λιούις Χάμιλτον έχει χαρακτηρίσει την πρώτη του σεζόν στη Ferrari ως «την πιο απαιτητική» της καριέρας του. Το μοτίβο των κακών αποτελεσμάτων συνεχίστηκε και στο Grand Prix Κατάρ, με τον Βρετανό να τερματίζει εκτός βαθμών έχοντας μάλιστα αποκλεισμό από τα SQ1 και SQ2. Στον αγώνα της Κυριακής τερμάτισε 12ος δίχως να μπορεί να κάνει προσπέρασμα λόγω των μονοθεσίων και της πίστας.

Η απουσία βαθμών τον φέρνει πλέον σε θέση άμυνας απέναντι στον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος βρίσκεται μόλις 2 βαθμούς πίσω πριν από τον τελικό του Άμπου Ντάμπι. Αν ο Χάμιλτον πέσει εκτός εξάδας στο πρωτάθλημα, θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ολοκληρώνει σεζόν εκτός top-6.

The chequered flag falls in Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/Tf03Ic51LP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 30, 2025

O Χάμιλτον ζητά αλλαγές

Μιλώντας μετά τον αγώνα στο Κατάρ, ο Χάμιλτον εξήγησε πως ενόψει της επόμενης αγωνιστικής σεζόν, επιθυμεί να γίνουν ορισμένες αλλαγές που έχει σημειώσει.

«Σίγουρα είναι η πιο απαιτητική χρονιά μέσα κι έξω από το μονοθέσιο. Έχω πάρα πολλές σημειώσεις για το τι πρέπει να αλλάξουμε. Ο χρόνος θα δείξει αν θα τις αξιοποιήσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε τα καλά στοιχεία και να διορθώσουμε όσα δεν λειτουργούν – και υπάρχουν αρκετά», τόνισε.

Ο Χάμιλτον εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος ότι η ομάδα μπορεί να επιστρέψει σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να μην διορθώσουμε αυτά τα ζητήματα, αρκεί να υλοποιήσουμε όσα πρέπει. Ελπίζω πως θα κάνουμε πραγματική πρόοδο», δήλωσε.