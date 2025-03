Έξαλλοι ήταν στην ιταλική ομάδα με τον χειρισμό της μετάδοσης του Grand Prix Κίνας, καθώς απέκρυψε συνομιλίες και οδήγησαν σε λανθασμένη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Ο διπλός αποκλεισμός των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix Κίνας έφερε μεγάλη απογοήτευση στη Scuderia Ferrari, μία ημέρα μετά το θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Δεν ήταν το μόνο που ενόχλησε την ιταλική ομάδα, καθώς τα έβαλε με την FOM που διαχειρίζεται τη μετάδοση του αγώνα.

Μετά την πρώτη αλλαγή ελαστικών, στη μετάδοση του αγώνα ακούσαμε μήνυμα ασυρμάτου της Ferrari να δίνει εντολή στον Χάμιλτον να αφήσει τον Λεκλέρ να περάσει. Εν συνεχεία τα επόμενα μηνύματα που ακούστηκαν «στον αέρα» δημιούργησαν την εντύπωση πως ο Βρετανός παράκουσε τις εντολές τις ομάδας του μέχρι εν τέλει να ενδώσει στον 21ο γύρο.

Το πρόβλημα με το παραπάνω είναι πως ο ίδιος ο Χάμιλτον είπε στην ομάδα του να αλλάξει θέση με τον Λεκλέρ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θα αφήσω τον Σαρλ να με περάσει γιατί δυσκολεύομαι».

LAP 21/56



The two Ferraris have switched positions 🔀



Leclerc, who's still carrying that front wing damage, is let through by Hamilton #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/KggUnJvWNC