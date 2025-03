Αντιμέτωπη με μία πολύ δύσκολη κατάσταση είναι η ιταλική ομάδα, καθώς και τα δύο της μονοθέσια δεν πέρασαν με επιτυχία τους τεχνικούς ελέγχους.

Σε «εφιάλτη» εξελίσσεται το Grand Prix Κίνας για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είδε τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να τερματίζουν στις θέσεις 5 και 6 στη Σανγκάη, μην έχοντας το ρυθμό να ανταγωνιστεί τις McLaren για τη νίκη. Η εμφάνιση αυτή ήταν δυσανάλογη της νίκης του Λιούις Χάμιλτον στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου.

Τα πράγματα γίνονται όμως ακόμη χειρότερα για τη Scuderia. Μετά το τέλος του αγώνα τόσο το μονοθέσιο του Λεκλέρ όσο και αυτό του Χάμιλτον απέτυχαν τους τεχνικούς ελέγχους της FIA.

