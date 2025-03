Μόνο ικανοποίηση έδωσε στον Βρετανό οδηγό της Mercedes-AMG F1 η 3η θέση στο Grand Prix Κίνας πίσω από τους οδηγούς της McLaren Racing.

Μπορεί να μην είχε την ταχύτητα να κοντράρει τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, όμως ο Τζορτζ Ράσελ πήρε μία υπερπολύτιμη 3η θέση στο Grand Prix Κίνας για λογαριασμό της Mercedes. O Βρετανός κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη φορά να ανέβει στο βάθρο των νικητών.

Μιλώντας για τον αγώνα του μετά τον τερματισμό ο Ράσελ ανέφερε: «Η 3η θέση ήταν φοβερό αποτέλεσμα μπροστά σε ένα τόσο ωραίο κοινό. Ο αγώνας ήταν φοβερός για εμάς, είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρα. Η McLaren ήταν λίγο ταχύτερη από εμάς σε κρίσιμα σημεία του αγώνα».

Σχετικά με τη στρατηγική που άλλαξε κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Βρετανός είπε: «Ένιωσα από νωρίς πως ήταν εφικτό να κάνουμε μία αλλαγή ελαστικών. Ήταν πιο εύκολο απ’ ότι περιμέναμε. Το μονοθέσιο ήταν φοβερό όλο το τριήμερο. Ήταν ένα από τα καλύτερα τριήμερά μου στην F1 έτσι όπως εξελίχθηκε. Μεγιστοποίησα όλες μου τις δυνατότητες στην πίστα».

Όσο για την πίεση που δέχθηκε από τον Λεκλέρ, ο Ράσελ ανέφερε: «Ο Σαρλ με πίεσε πολύ για αρκετούς γύρους μετά την αλλαγή ελαστικών, με τον Λάντο ήταν λίγο αμφίρροπα τα πράγματα στο τέλος. Πέρα από αυτά ήταν ένας απλός αγώνας».

