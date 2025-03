Ο Βρετανός οδηγός της McLaren ήταν χαρούμενος που κατάφερε να τερματίσει τον απαιτητικό αγώνα της Formula 1 στη Σανγκάη έχοντας σοβαρό πρόβλημα στα φρένα.

O Όσκαρ Πιάστρι είχε έναν απροβλημάτιστο αγώνα στο Grand Prix Κίνας και έφτασε με άνεση στην πρώτη του φετινή νίκη στη Formula 1. Πίσω του τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο απλά, μια και ο Λάντο Νόρις κινδύνευσε να χάσει τη 2η θέση από πρόβλημα στο πεντάλ του φρένου.

Ο Βρετανός κατάφερε να δώσει στην ομάδα του 18 βαθμούς και μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για το πώς έζησε το GP Κίνας: «Είχα ορισμένες διασκεδαστικές στιγμές στην εκκίνηση. Όλα πήγαν βάσει σχεδίου στη στροφή 1. Μετά ο Τζορτζ με προσπέρασε στη φάση των pit-stops. Ήμουν λίγο νευρικός αλλά ο ρυθμός μας ήταν καλύτερος όσο περνούσαν οι γύροι. Ήταν δύσκολος αγώνας, έπρεπε να κάνουμε διαχείριση. Κανένας δεν περίμενε σήμερα να κάνουμε ένα pit-stop. Προσπάθησα να πλησιάσω τον Όσκαρ στο τέλος αλλά δεν το κατάφερα».

Drop a 👊 for our podium boys!! 🥇🥈 #McLaren | #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/2KhF00R0OR

Ερωτώμενος από τον πρώην οδηγό αγώνων Χο-Πιν Τανγκ για το αν είχε την ταχύτητα για τη νίκη, ο Νόρις είπε: «Δεν έχει σημασία τώρα αν μπορούσα να απειλήσω τον Όσκαρ για τη νίκη. Ο Όσκαρ οδήγησε πολύ καλά όλο το τριήμερο. Είμαι χαρούμενος με τη 2η θέση, πήραμε καλούς βαθμούς με το 1-2. Πολλά ευχαριστώ σε όλους στην ομάδα».

Moves at the start 😮‍💨 #McLaren | #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/KHgBd80soU

Όσο για το πρόβλημα με το πεντάλ του φρένου ο οδηγός της McLaren είπε: «Ήταν τρομακτικό. Ήταν ο χειρότερος εφιάλτης μου να έχω πρόβλημα με το φρένο. Έχανα δύο με τρία δευτερόλεπτα στο τέλος. Επιβιώσαμε και φτάσαμε μέχρι το τέλος. Ήθελα να βάλω τον Όσκαρ σε πίεση, αλλά δεν το κατάφερα. Την επόμενη φορά».

Podium for Lando! 👏



Building on a strong start to the season 🧡#McLaren | #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/UTzzUmBIFq