Ο Αυστραλός οδηγός ήταν υπερήφανος για την κυρίαρχη εμφάνισή του στη Σανγκάη και το 1-2 που πέτυχε η McLaren.

Δύο αγώνες, δύο νίκες για τη McLaren Racing, η οποία ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1. O Όσκαρ Πιάστρι εκκίνησε από την 1η θέση και παρέμεινε εκεί μέχρι το φινάλε στο Grand Prix Κίνας και πήρε την πρώτη του νίκη στο 2025.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας ο Αυστραλός εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος κατά τις πρώτες του δηλώσεις: «Ελπίζω να είμαι στη μάχη του τίτλου. Το τριήμερο από την αρχή έως το τέλος ήταν φοβερό. Το μονοθέσιο ήταν πολύ γρήγορο. Μας προκάλεσε έκπληξη το πόσο διαφορετικά συμπεριφέρθηκαν τα ελαστικά στον αγώνα. Είμαι περήφανος για όλο το τριήμερο, ήταν αυτό που πιστεύω πως άξιζα από την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι τρομερά χαρούμενος, φοβερή δουλειά από την ομάδα για το 1-2».

Για τη συμπεριφορά των ελαστικών στον αγώνα και τη διαφορά σε διάρκεια ζωής από το Σάββατο, ο Αυστραλός ανέφερε: «Με τη μεσαία γόμα ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, όμως η σκληρή ήταν πολύ καλύτερη απ’ ό,τι περίμεναν όλοι, ακόμα κι εμείς. Ήταν έκπληξη, αλλά θετική. Είμαι περήφανος με τον τρόπο που διαχειρίστηκα τον αγώνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Χαίρομαι για το τριήμερο που είχαμε ως ομάδα».

Με το 1-2 στην Κίνα η McLaren διεύρυνε το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1.

