Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έπρεπε να κάνει το κάτι παραπάνω στις κατατακτήριες σπριντ για να πάρει την πρώτη του sprint pole στη Formula 1 με τη Scuderia Ferrari.

Με τη μία και μοναδική του προσπάθεια στο SQ3, o Λιούις Χάμιλτον έκανε έναν μαγικό χρόνο στο τέλος του SQP του GP Κίνας και πήρε την sprint pole για τον αυριανό Αγώνα Σπριντ. Ο Βρετανός της Scuderia Ferrari έκανε μία φοβερή επίδοση και ξεπέρασε για 18 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Το 1:38,849 είναι το νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στη Σαγκάη, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να αντλεί το μέγιστο από τις δυνατότητες της SF-25. To έργο αυτό δεν ήταν εύκολο μιας και όλοι οι οδηγοί δυσκολεύτηκαν να εκμεταλλευτούν τα ελαστικά τους και κατάφερε να αφήσει κατά 0,208 δλ. πίσω του τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Λιούις Χάμιλτον να γράφει νέο ρεκόρ πίστας με τη Ferrari στην Κίνα και να παίρνει την sprint pole για τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου (5 το πρωί).

Back on top 🤩



Ride onboard with @LewisHamilton as he flies around the Shanghai International Circuit on his way to #F1Sprint pole 💪#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4TBWH7QjHS