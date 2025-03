Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για τον ταχύτερο γύρο που έκανε στις κατατακτήριες σπριντ στην πίστα της Σανγκάης.

Οι κατατακτήριες σπριντ του Grand Prix Κίνας είχαν έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή, με τον Λιούις Χάμιλτον να θέτει τον ταχύτερο γύρο στο SQ3. O Βρετανός μόλις στον δεύτερο αγώνα του με τη Scuderia Ferrari άντλησε το μέγιστο από το μονοθέσιό του και αύριο θα εκκινήσει από θέση ισχύος τον Αγώνα Σπριντ (5 π.μ., ώρα Ελλάδας).

Λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση της 1ης θέσης στο SQ3 με το νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας ο Χάμιλτον μίλησε για τα όσα προηγήθηκαν στην πίστα της Σανγκάης: «Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος. Ο προηγούμενος αγώνας ήταν καταστροφικός για εμάς και γνωρίζαμε πως υπάρχει ξεκάθαρα περισσότερη απόδοση στο μονοθέσιο. Το μονοθέσιο ζωντάνεψε από τον πρώτο γύρο. Κάναμε αλλαγές, η ομάδα έκανε φοβερή δουλειά για να το ετοιμάσει. Είμαι σε σοκ, δεν το πιστεύω πως πήραμε την pole για τον Αγώνα Σπριντ. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον κυρίως αγώνα, έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε για αύριο. Είναι ένα καλό βήμα για τον αγώνα».

Ερωτηθείς από τον Άλεξ Μπραντλ για τον ταχύτερο γύρο του και πού βρήκε επιπλέον απόδοση, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε: «Δεν ξέρω που βρήκα επιπλέον χρόνο, πρέπει να ξαναδώ τον γύρο. Ο πρώτος μου τομέας ήταν πολύ δυνατός, εκεί πιστεύω πως βελτίωσα περισσότερο. Γενικά βελτίωνα στην πίστα. Υπάρχει επιπλέον χρόνος για να βρω, σίγουρα. Πρέπει να εξασφαλίσω πως θα βρω κέρδη στις επόμενες κατατακτήριες δοκιμές».

Όσο για τη συνέχεια του τριημέρου ο Χάμιλτον ανέφερε: «Δεν έκανα προσομοίωση αγώνα στο Μπαχρέιν, στην Αυστραλία ο αγώνας ήταν στο βρεγμένο αλλά αύριο θα κάνω την πρώτη μου προσομοίωση αγώνα. Την Κυριακή θα κάνω τον πρώτο μου αγώνα. Η McLaren όμως είναι πολύ δυνατή, το ίδιο και ο Μαξ. Είμαστε όμως σε καλή θέση, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε».

