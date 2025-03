Ο Μονεγάσκος οδηγός κατηγορεί τον εαυτό του για το γεγονός πως δεν κατάφερε να διεκδικήσει το βάθρο στον αγώνα της Formula 1 στην Αυστραλία.

Η Scuderia Ferrari ξεκίνησε με αρνητικό τρόπο τη νέα σεζόν της Formula 1. Στο Grand Prix Αυστραλίας κατέκτησε τις θέσεις 8-10 έχοντας κακό ρυθμό και όπως παραδέχθηκε ο επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, λάθος στρατηγική.

Η ιταλική ομάδα είχε μεγαλύτερες προσδοκίες, ειδικά μετά τον ταχύτερο γύρο της Παρασκευής. Η προσγείωση στην πραγματικότητα ήταν απότομη, ενώ για μία ακόμη φορά το μονοθέσιό της ήταν πολύ δύσκολο στην οδήγηση, κάτι το οποίο είναι συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια.

Ο Σαρλ Λεκλέρ μιλώντας μετά τον αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ ανέφερε πως τα λάθη που έκανε του κόστισαν την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο: «Ξεκάθαρα ο αγώνας της Αυστραλίας ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Σε αυτές τις συνθήκες όταν δεν έχεις καλό ρυθμό πρέπει να βρίσκεις τρόπο να σκοράρεις πολλούς βαθμούς. Αυτό δεν το καταφέραμε. Δεν είχαμε καλό ρυθμό στην αρχή του αγώνα, ήταν βαρετά και όταν έπρεπε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις δεν το κάναμε. Ο πρώτος όμως που φταίει είμαι εγώ με το λάθος μου στη στροφή 11. Έχασα 4 με 5 θέσεις μετά το λάθος αυτό. Αυτό μας έφερε σε μειονεκτική θέση. Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να ήμασταν είτε στην 4η είτε στην 3η θέση».

