Ο πρώτος αγώνας της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 είχε και… τρίτο ημίχρονο με τους αγωνοδίκες να παίρνουν πίσω μία ποινή που έδωσαν λίγο πριν τον τερματισμό.

Στον τελευταίο γύρο του αγώνα κι ενώ βλέπαμε τον Λάντο Νόρις να κερδίζει το Grand Prix Αυστραλίας μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, οι αγωνοδίκες της FIA ανακοίνωσαν ποινή 5 δευτερολέπτων στον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes-AMG F1 πέρασε τη γραμμή του τερματισμού 4ος όμως η ποινή τον έριξε 5ο, πίσω από τον Άλεξ Άλμπον της Williams.

O λόγος που δέχθηκε την ποινή ήταν για επικίνδυνη έξοδο από το pit-box της Mercedes κατά τη διάρκεια της τελευταίας του αλλαγής ελαστικών. Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, η Mercedes άσκησε το δικαίωμα επανεξέτασης της ποινής ζητώντας από την FIA να την ανακαλέσει.

Η γερμανική ομάδα κατέθεσε νέα στοιχεία (επιπλέον πλάνα από κάμερες) στους αγωνοδίκες, οι οποίοι με τη σειρά τους τα εξέτασαν ενδελεχώς. Η απόφαση που πήραν ήταν να αναιρέσουν την ποινή 5 δευτερολέπτων κι έτσι ο Αντονέλι πήρε πίσω την 4η θέση την οποία κατέκτησε με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Ιταλός ξεκίνησε 16ος και ήταν από τους λίγους που έκαναν πολλά προσπεράσματα κατά τη διάρκεια των 57 γύρων.

