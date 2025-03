Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στην Αργεντινή και έκανε το δύο στα δύο στις pole position στο 2025.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati στον Αγώνα Σπριντ και στον αγώνα του Grand Prix Αργεντινής, τον δεύτερο αγώνα του MotoGP στο 2025. Ο Ισπανός αναβάτης ήταν άπιαστος στις κατατακτήριες δοκιμές σημειώνοντας το 1:36,917, χρόνος ο οποίος είναι το νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στην Τέρμας ντε Ρίο Χόντο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το 2019 που ο Μάρκεθ πήρε δύο συνεχόμενες pole position.

Από τη 2η θέση θα εκκινήσει ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati, o οποίος ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον μεγάλο του αδερφό. Η μεγάλη έκπληξη ήταν στην 3η θέση την οποία κατέλαβε ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda. Από την 4η θέση θα εκκινήσει στους δύο αγώνες που ακολουθούν ο Πέκο Μπανάια.

Συνολικά 12 αναβάτες έδωσαν μάχη στο πρώτο 15λεπτο των κατατακτήριων δοκιμών του MotoGP. Αρκετοί αναβάτες έψαχναν την πρόκριση, όμως μόλις 2 μπορούσαν να περάσουν στην επόμενη φάση.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι σημείωσε στην πρώτη του προσπάθεια το 1:37,312, έναν εντυπωσιακό χρόνο και ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην 1η θέση. Μαζί του στο Q2 προκρίθηκε ο Τζοάν Μιρ της Honda, o οποίος ήταν 0,214 δλ πίσω από τον αναβάτη της VR46.

