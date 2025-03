Ο Αυστραλός οδηγός μίλησε για τις πρώτες του κατατακτήριες δοκιμές στο 2025 και άφησε να εννοηθεί πως θα μπορούσε εκείνος να είναι στην pole position.

Ονειρικές ήταν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας για τη McLaren Racing. H βρετανική ομάδα με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έκανε το 1-2 στη μάχη του Q3 και «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης για την αυριανή μάχη στο Άλμπερτ Παρκ.

Μετά το τέλος του Q3 o Όσκαρ Πιάστρι εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος με την επίδοσή του. Ωστόσο τόνισε πως τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο Grand Prix της Κυριακής.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι φοβερό να ξεκινάς τη χρονιά από την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Είμαι μία θέση πιο πίσω από εκεί που θα ήθελα. Είναι πολύ ωραίο που η ομάδα “κλείδωσε” την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Πρέπει τώρα να δούμε τι μας περιμένει αύριο. Χαίρομαι με τον τρόπο που εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές, αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό που έδωσα στο Q3. Είναι όμως μεγάλη σεζόν και κάναμε μία καλή αρχή», είπε ο Πιάστρι.

A PAPAYA FRONT-ROW LOCK-OUT! 👏 @LandoNorris and @OscarPiastri will lead the way at the start of the #AusGP! 🧡 #McLaren pic.twitter.com/oYY4DWNqVm