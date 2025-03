Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην Τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 από το Άλμπερτ Παρκ της Μεβλούρνης.

Η δράση στο Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2025, συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει των κρίσιμων κατατακτήριων δοκιμών και του μεγάλου αγώνα.

Μάχη στα χιλιοστά του δευτερολέπτου στην κορυφή

Ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός στη δεύτερη προσπάθειά του με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:15,921 και πήρε την 1η θέση πριν τη μάχη της pole position. Πίσω του ήταν ο Τζόρτζ Ράσελ της Mercedes-AMG με τον Βρετανό να είναι μόλις 39 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Στην 3η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing με τον Ολλανδό να βρίσκει ταχύτητα και σήμερα η μέρα του ξεκίνησε μόλις 81 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την 1η θέση. Τέταρτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος δεν ήταν χαρούμενος με το μονοθέσιό του και η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 0,267 δλ.

Ο Κίμι Αντονέλι έκανε μεγάλα βήματα προόδου και ήταν 5ος μπροστά από τους οδηγούς της Williams, Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Γιούκι Τσουνόντα με Racing Bulls και Λάντο Νόρις με McLaren.

📻 "I touched the wall"



Carlos Sainz just touches the barrier on entry to Turn 3, but seems to get away with it!#F1 #AusGP pic.twitter.com/ya5yjPyfxv — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

Η κόκκινη σημαία επέστρεψε

H διαδικασία διεκόπη 5 λεπτά μετά την έναρξή της. Ο Όλιβερ Μπέρμαν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη στροφή 11 και κόλλησε στην αμμοπαγίδα. Το μονοθέσιό του δεν είχε ζημιά, όμως το κακό του ξεκίνημα στη σεζόν συνεχίστηκε.

Spinning into the gravel in third practice 😢



An unfortunate moment for Ollie Bearman puts him on the backfoot 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/qlmEzralMD March 15, 2025

Η μάχη της pole position

Η δράση συνεχίζεται στις 07:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Συντονιστείτε από τις 06:45 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Αυστραλίας

