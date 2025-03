Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής δεν είναι απόλυτα έτοιμος για τον πρώτο αγώνα της σεζόν, καθώς ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία εκμάθησης του μονοθεσίου του.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πρώτη ημέρα δράσης στο Grand Prix Αυστραλίας για τη Scuderia Ferrari. Η ιταλική ομάδα έδειξε να έχει εξαιρετικό ρυθμό στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ, με τον Σαρλ Λεκλέρ να σημειώνει τον ταχύτερο γύρο στο FP2.

Ο teammate του, Λιούις Χάμιλτον, σημείωσε τον 5ο ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη περίοδο δοκιμών, όντας αρκετά πίσω από τον Μονεγάσκο. Ωστόσο όπως δήλωσε στο Sky Sports δεν τον ανησυχεί η διαφορά καθώς το πρόγραμμα που ακολούθησε και οι στόχοι που είχε ήταν πολύ διαφορετικοί.

«Ένιωσα φοβερά να οδηγώ στην πίστα με μονοθέσιο της Ferrari. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοια αίσθηση από μονοθέσιο σε αυτή την πίστα στο παρελθόν. Στο FP1 τζόγαρα λίγο, μπορώ να πω. To FP2 ήταν πολύ καλύτερο όμως απλά έχτιζα το ρυθμό μου. Σιγά-σιγά χτίζουμε την ταχύτητά μας ώστε να βελτιωθούμε ολοένα και περισσότερο», είπε ο Χάμιλτον.

A good first day in the books ✅ pic.twitter.com/uUmLZJxYZt