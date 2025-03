Ο Όσκαρ Πιάστρι είναι ένας από τους δύο Αυστραλούς οδηγούς που θα βρεθούν στο grid του εναρκτήριου Grand Prix της Formula 1.

Και φέτος η Αυστραλία έχει δύο οδηγούς Formula 1, καθώς τη θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο στο grid πήρε ο Τζακ Ντούχαν της Alpine F1. Βέβαια οι ελπίδες των Αυστραλών να δουν για πρώτη φορά έναν συμπατριώτη τους να κερδίζει εντός έδρας επικεντρώνονται στον Όσκαρ Πιάστρι, καθώς και πιο έμπειρος είναι αλλά και η McLaren Racing φαντάζει ως το φαβορί για τη νίκη.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Πιάστρι - ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη βρετανική ομάδα - ρωτήθηκε σχετικά. «Ξέρω τι θέλετε να πω και θα γινόταν πρωτοσέλιδο. Όμως κανείς δεν ξέρει τι να περιμένει στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Οι δοκιμές πήγαν καλά, όμως η πίστα στην Μελβούρνη είναι εντελώς διαφορετική από αυτή του Μπαχρέιν».

