Η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αυστραλό οδηγό για πολλά ακόμη χρόνια.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση για τον πρώτο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1 η McLaren Racing μας επεφύλασσε μια έκπληξη. Η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε πως υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Όσκαρ Πιάστρι που τον «δένει» στο Ουόκινγκ για πολλά χρόνια ακόμη.

Ο Αυστραλός είχε συμβόλαιο με τη McLaren έως το τέλος του 2026, όμως η βρετανική ομάδα κινήθηκε γρήγορα στο παρασκήνιο και εξασφάλισε μακροπρόθεσμα τις υπηρεσίες του Πιάστρι. Ο Αυστραλός θεωρείται ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα και το 2024 έδειξε εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας.

OP81 x McLaren = locked in for the forseeable 🔐✍️



Buzzing to see what more we can achieve together 🧡 pic.twitter.com/sJ1xWAcI9O