Ο Βρετανός ξεκινάει τη νέα αγωνιστική σεζόν με ένα σημαντικό μειονέκτημα σε σύγκριση με έναν άλλο πρωταθλητή που οδήγησε πρόσφατα για τη Scuderia.

Στο Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 14-16 Μαρτίου o Λιούις Χάμιλτον θα κάνει τον πρώτο του αγώνα στη Formula 1 ως οδηγός της Scuderia Ferrari. O Βρετανός θα επιχειρήσει να διεκδικήσει τον 8ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο με την ιταλική ομάδα, όμως γνωρίζει πως κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο.

Ο Χάμιλτον μπορεί να έκανε αρκετά χιλιόμετρα σε ιδιωτικές δοκιμές με μονοθέσια προηγούμενων ετών της Ferrari, όμως δεν οδήγησε όσο θα ήθελε τη φετινή SF-25. Σε δηλώσεις του μετά το χειμερινό τεστ του Μπαχρέιν παραδέχθηκε πως η προετοιμασία του δεν ήταν όσο καλή ήταν του Σεμπάστιαν Φέτελ πριν από μερικά χρόνια.

«Πιστεύω πως υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ήμουν στην ευχάριστη θέση να οδηγήσω το μονοθέσιο του 2023 και μπόρεσα να το συγκρίνω με το μονοθέσιο του 2024 και να δω πως έλυσαν τα προβλήματα που είχαν και κατάφεραν να βελτιωθούν. Δεν οδήγησα στο τεστ του Άμπου Ντάμπι στο τέλος του 2024 και ξεκίνησα την προετοιμασία μου αρκετά αργά σε σχέση με άλλους οδηγούς όπως ο Σεμπάστιαν. Εκείνος νομίζω είχε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2024, είχε δύο μήνες περισσότερους», ανέφερε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

