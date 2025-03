Η πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και προμηνύεται ιδιαίτερα συναρπαστική.

Για πρώτη φορά στο 2025 είναι εβδομάδα αγώνα για τη Formula 1. To κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ είναι έτοιμο για την πρεμιέρα με το Grand Prix Αυστραλίας να είναι προγραμματισμένο για τις 14-16 Μαρτίου.

Ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν θα γίνει για πρώτη φορά μετά το 2019 στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης και μας υπόσχεται άπλετη δράση και θέαμα. Λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε με την πόλη της Πολιτείας της Βικτώριας μας περιμένει πολύ πρωινό ξύπνημα.

Στους λογαριασμούς της στα social media η διοργάνωση του αγώνα δημοσίευσε το επίσημο τρέιλερ του Grand Prix το οποίο περιλαμβάνει σκηνές από τον αγώνα του 2024.

For the first time in 2025, IT'S RACE WEEK! 🏁



And what better way to kick off the season than in our very own back yard (we may be slightly biased...😉) 🇦🇺#AusGP #F1 pic.twitter.com/vqZ9itg8L1