Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 πιστεύει πως έπειτα από τρις σεζόν κόντρα στον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή έχει όλα όσα χρειάζονται για να κατακτήσει την κορυφή.

Το 2025 είναι η χρονιά στην οποία ο Τζορτζ Ράσελ γίνεται ο ηγέτης της Mercedes στη Formula 1. O Βρετανός έπειτα από τρεις σεζόν δίπλα στον Λιούις Χάμιλτον ξεκινάει τη νέα αγωνιστική σεζόν με διαφορετική νοοτροπία από τα προηγούμενα χρόνια.

Το φετινό μονοθέσιο της Mercedes φάνηκε στις δοκιμές του Μπαχρέιν πως είναι μία καλύτερη πλατφόρμα σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό άφησε χαμόγελα στο γερμανικό στρατόπεδο και αισιοδοξούν πως η φετινή σεζόν θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.

Ο Ράσελ έκανε ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις στο BBC. O Βρετανός θέλησε να τονίσει πως είναι έτοιμος να γίνει πρωταθλητής εστιάζοντας στις προηγούμενες τρεις δύσκολες σεζόν κόντρα στον Χάμιλτον: «Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Δεν έχω τίποτα να αποδείξω ή να σας δείξω. Είμαι περήφανος για τα αποτελέσματα που πήρα απέναντι σε έναν οδηγό όπως ο Λιούις. Στο τέλος του 2021 από πλευράς στατιστικών και κοινής αντίληψης ο Λιούις ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών. Είχα τρία χρόνια απέναντι στον καλύτερο όλων των εποχών και τερμάτισα μπροστά του στα δύο από τα τρία αυτά χρόνια που ήμασταν teammates. Τερμάτισα μπροστά του περισσότερες φορές και στις κατατακτήριες δοκιμές και στους αγώνες».

O 27χρονος τόνισε ότι είναι θέμα χρόνου ώστε να αναδειχθεί πρωταθλητής, ωστόσο για να το καταφέρει πρέπει να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο: «Ξέρω πως θα έρθει η στιγμή μου. Πρέπει να διασφαλίσω πως θα συνεχίσω να αποδίδω. Εάν είναι φέτος ή του χρόνου, αυτό θα το δούμε. Εάν καταφέρω να έχω αυτά τα καλά αποτελέσματα όπως είχα τα τελευταία τρία χρόνια απέναντι στον καλύτερο όλων των εποχών, πιστεύω πως μία ημέρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα φέρει πάνω το όνομά μου».

Δίπλα του στο 2025 θα έχει για teammate τον 18χρονο Κίμι Αντονέλι.

