Ο Βρετανός οδηγός περιμένει με ανυπομονησία την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν καθώς θα έχει στα χέρια του ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο.

Η McLaren Racing φαίνεται πως ξεκινάει το φετινό πρωτάθλημα έχοντας τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Η βρετανική ομάδα είχε έναν πολύ καλό χειμώνα και στις δοκιμές του Μπαχρέιν έκανε τα πιο εντυπωσιακά περάσματα από τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του grid.

Η πρεμιέρα στην Αυστραλία, το τριήμερο 14-16 Μαρτίου πλησιάζει και στη McLaren ανυπομονούν να ξεκινήσουν τη σεζόν λόγω της δυναμικής της MCL39. Ο οδηγός της, Λάντο Νόρις, ο οποίος στοχεύει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών έστειλε το μήνυμά του προς όλους τους αντίπαλους της ομάδας του Ουόκινγκ.

Three days in the MCL39 = complete ✅ pic.twitter.com/tdLOBqqfzT

«Δεν πιστεύω πως είμαστε κακοί σε κανενός είδους στροφή. Μόνο σε μερικά σημεία χάνουμε από τους αντιπάλους μας. Έχουμε δείξει πως έχουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μονοθέσια αν όχι το πιο ολοκληρωμένο. Η πίστα της Αυστραλίας έχει πολλές στροφές μεσαίας και υψηλής ταχύτητας. Σε αυτά τα κομμάτια είμαστε δυνατοί», δήλωσε ο 25χρονος Βρετανός.

Για πρώτη φορά μετά το 2019 η Αυστραλία θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα της σεζόν. Ο Νόρις δεν θα μπορούσε να είναι χαρούμενος, καθώς θεωρεί πως η πίστα του Άλμπερτ Παρκ θα τους βολέψει περισσότερο από αυτήν του Μπαχρέιν.

«Πάντα ήταν μια δύσκολη πίστα για εμάς λόγω των χαρακτηριστικών του μονοθεσίου μας. Πέρυσι στο Μπαχρέιν ξεκίνησε η σεζόν με κάποια προβλήματα όμως πήγαμε στην Αυστραλία και τα πήγαμε πολύ καλά. Μου αρέσει η πίστα της Αυστραλίας», ανέφερε.

Oh, how we've missed being on track 🥰 pic.twitter.com/Mue9KA579w