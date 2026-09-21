Στη Red Bull Racing ισχυρίζονται πως υπάρχει ένα πρόβλημα στο μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν, το οποίο δεν ξέρουν ακόμα πώς να το λύσουν.

Η Red Bull Racing εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για ορισμένες από τις αδυναμίες που έχουν επηρεάσει την απόδοση της RB22 μέσα στο 2026. Η αυστριακή ομάδα έχει κάνει άλματα στην κατανόηση και εξέλιξη του φετινού της μονοθεσίου στη Formula 1, όμως δεν έχει δει ακόμη νίκη.

Μία από τις αδυναμίες έχει επισημανθεί επανειλημμένα από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει παρατηρήσει ότι το μονοθέσιο μπορεί να χάνει μέρος της απόδοσής όσο περνάει ένα τριήμερο, δίχως να κάνει αλλαγές στο στήσιμο του μονοθεσίου του. Το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί κυρίως στον πίσω άξονα, με τον Ολλανδό να έχει χαρακτηρίσει την RB22 «μονοθέσιο από χαρτί».

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Η Red Bull σε κοινή γραμμή με τον Φερστάπεν

O επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, στάθηκε στο πλευρό του Φερστάπεν. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν προέβη σε καμία εξήγηση σχετικά με τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

«Δεν νομίζω ότι πρόκειται να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι και πώς σκοπεύουμε να το διορθώσουμε. Νομίζω όμως ότι ο Μαξ έχει δίκιο όταν λέει ότι υπάρχει ένα στοιχείο που μειώνει την απόδοση του μονοθεσίου, το οποίο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας επίσημης διαδικασίας και ενός αγώνα. Έχει επίσης δίκιο όταν λέει ότι δεν πρόκειται για ένα καινούργιο πρόβλημα. Δεν το έχουμε αφήσει στην τύχη του. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Προφανώς θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα. Διαφορετικά, θα είχαμε ήδη φτάσει στη ρίζα του. Όλοι όμως το αντιμετωπίζουν πολύ εποικοδομητικά και προσπαθούμε να κάνουμε μικρά βήματα κάθε φορά, ώστε τελικά να καταφέρουμε να φτάσουμε στην αιτία του», είπε.

Η οριστική λύση δεν αναμένεται φέτος

Στο Grand Prix Ισπανίας οι μηχανικοί της Red Bull Racing ακολούθησαν νέα μεθοδολογία στο στήσιμο του μονοθεσίου, που φαίνεται ότι λειτούργησε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς είναι ενθαρρυντικά, όμως ο Μεκίς παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν έχει όλες τις λύσεις διαθέσιμες για την RB22.

«Κάναμε μερικά θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στη Μαδρίτη. Δεν πρόκειται ποτέ να μας δώσουν ολόκληρη την εικόνα, αλλά σίγουρα, μέσα από μια επίπονη διαδικασία, έχουμε σημειώσει πρόοδο στην κατανόησή μας. Δεν έχουμε ακόμη όλες τις λύσεις πάνω στο μονοθέσιο, αλλά πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα γίνει γρήγορα, επομένως είναι κάτι που πιθανότατα θα μας απασχολήσει και την επόμενη χρονιά. Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε.

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