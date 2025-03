Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια η ιταλική ομάδα ξεκινάει τη σεζόν με στόχο την κατάκτηση ενός εκ των δύο τίτλων της Formula 1.

Η Scuderia Ferrari ξεκινάει τη νέα σεζόν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από τις προηγούμενες σεζόν. Η ιταλική ομάδα μετά από πολλά χρόνια θέτει ως στόχο για το 2025 το πρωτάθλημα έχοντας στις τάξεις της ένα από τα καλύτερα οδηγικά δίδυμα του grid, τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

Το τελευταίο πρωτάθλημα της ομάδας του Μαρανέλο ήταν ο τίτλος στους κατασκευαστές πίσω στο 2008. Έκτοτε δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιο, παρά το γεγονός πως πάλεψε σε αρκετές σεζόν. Το 2024 έμεινε πίσω από τη McLaren Racing για μόλις 14 βαθμούς και φέτος θέλει να κάνει το επόμενο βήμα.

Μετά τις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, παραδέχθηκε πως στόχος της ομάδας του δεν είναι πλέον μόνο νίκες αλλά το πρωτάθλημα: «Τους τελευταίους μήνες έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στη νέα SF-25 και έχουμε κάνει πολύ καλή πρόοδο. Πρέπει όμως να περιμένουμε μέχρι τη Μελβούρνη για να δούμε που βρισκόμαστε. Θέλουμε να παλέψουμε και για τα δύο πρωταθλήματα και έχουμε δύο πολύ καλούς οδηγούς για να το καταφέρουμε. Η διάθεση στην ομάδα είναι πολύ θετική. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο αγώνα της σεζόν».

