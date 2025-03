Τεχνικοί έφοροι της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού βάζουν στο μικροσκόπιο τις McLaren Racing και Scuderia Ferrari, έπειτα από παράπονα της Red Bull Racing.

Στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε από κοντά τα νέα μονοθέσια της Formula 1. Ομάδες και οδηγοί προσπάθησαν να κάνουν τα προγράμματα τα οποία είχαν ορίσει ώστε να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο για το ξεκίνημα της σεζόν το τριήμερο 14-16 Μαρτίου στην Αυστραλία.

Στις τρεις ημέρες δοκιμών δεν είχαν ως μοναδικό στόχο να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους. Όλες οι ομάδες είχαν ειδικούς απεσταλμένους ώστε να παρατηρήσουν, να ελέγξουν και να αναλύσουν τα μονοθέσια των αντιπάλων τους, ώστε να μάθουν όσα περισσότερα ήταν εφικτό.

Η ομάδα που δεν έμεινε χαρούμενη με τα όσα είδε ήταν η Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα κατηγόρησε τις McLaren και Ferrari πως έχουν συσκευές στα μονοθέσιά τους που είναι εκτός κανονισμών. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής των «ταύρων», Πιέρα Βασέ, ανέφερε πως τόσο η MCL39 όσο και η SF-25 έχουν το λεγόμενο mini-DRS στις πίσω αεροτομές τους λόγω της ευκαμψίας τους.

Το ζήτημα είχε απασχολήσει τον κόσμο της Formula 1 το 2024 μετά το GP Αζερμπαϊτζάν. Ο λόγος ήταν η πίσω αεροτομή της McLaren, η οποία λόγω της ευκαμψίας της δημιουργούσε ένα μικρό κενό μεταξύ του άνω και του κάτω στοιχείου της και είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνει την τελική ταχύτητα του μονοθεσίου. Η Red Bull και τότε ήταν η πρώτη που έκανε έντονα παράπονα, με τον τέως οδηγό της, Σέρχιο Πέρεζ, να κατηγορεί δημόσια τη βρετανική ομάδα πως έκλεβε.

Η McLaren έπειτα από συζητήσεις με την FIA αναγκάστηκε να κάνει τροποποιήσεις στην πίσω αεροτομή της. Παράλληλα η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα για την καλύτερη αστυνόμευση της ευκαμψίας των αεροτομών. Ωστόσο φαίνεται πως η συζήτηση δεν σταματάει ούτε και στο 2025.

Σύμφωνα με το funoanalisitecnica η Red Bull Racing είναι έτοιμη να καταθέσει - αν δεν το έχει κάνει ήδη - επίσημη καταγγελία κατά των Ferrari και McLaren για την ευκαμψία των πίσω αεροτομών τους. Τα παράπονα των «ταύρων» φαίνεται πως έπιασαν πέτυχαν το στόχο τους, καθώς η FIA έχει ήδη κινητοποιηθεί.

