Η γαλλική ομάδα θέλει έχει μεγάλες βλέψεις για το μέλλον και επιθυμεί να γίνει μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις στη Formula 1.

H Alpine F1 Team του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ξεκίνησε την περασμένη σεζόν της Formula 1. Τα προβλήματα και η έλλειψη οργάνωσης στο εργοστάσιο φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν και αυτό κάνει όλο το έμψυχο δυναμικό να αισιοδοξεί για το μέλλον.

Η νέα Α525 των Πιέρ Γκασλί και Τζακ Ντούχαν εντυπωσίασε στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν και κατέγραψε πολύ ανταγωνιστικά περάσματα. Η εμφανής βελτίωση των Γάλλων τους κάνει να αισιοδοξούν πως μπορούν σύντομα να ανταγωνίζονται τις McLaren, Ferrari, Mercedes και Red Bull όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, Όλιβερ Όουκς.

New season. All to play for 👊



We’re ready to RISE HIGHER in 2025. pic.twitter.com/0w6SITSQc4