Με πεσιμιστική διάθεση ξεκινάει η αυστριακή ομάδα τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1, κάτι που σίγουρα δεν θα αρέσει στον Μαξ Φερστάπεν.

Δύσκολο προμηνύεται το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 για τη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα ήλπιζε πως διόρθωσε τις αδυναμίες του μονοθεσίου της κατά τη διάρκεια της χειμερινής ανάπαυλας, όμως η πραγματικότητα φαίνεται να είναι διαφορετική.

Στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν οι Μαξ Φερστάπεν και Λίαμ Λόσον δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα με την RB21, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν το κατάλληλο στήσιμο. Επιπλέον τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη ημέρα δοκιμών το μονοθέσιο αντιμετώπισε προβλήματα αξιοπιστίας, κάτι το οποίο κράτησε τους οδηγούς για ώρα στο γκαράζ.

Τα άσχημα νέα για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της Red Bull έρχεται να επιβεβαιώσει ο τεχνικός της διευθυντής, Πιέρ Βασέ. Ο Γάλλος, μιλώντας στο The Race παραδέχθηκε πως έχουν αναγνωρίσει ομάδες οι οποίες είναι μπροστά τους σε απόδοση ενόψει των πρώτων αγώνων της σεζόν.

«Η πρώτη ημέρα κύλισε καλά. Στη δεύτερη ημέρα δεν μπορέσαμε να βελτιώσομε το μονοθέσιο. Είχαμε επίσης πολλά προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε που είμαστε από πλευράς ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή. Πιστεύω θα είναι κλειστή η μάχη. Προς το παρόν φαίνεται πως δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι, αλλά σε λίγες ημέρες θα μάθουμε. Φαίνεται πως είμαστε πίσω από τις McLaren και Ferrari», ανέφερε.

Ο εναρκτήριος αγώνας της Formula 1 στο 2025 είναι το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 14-16 Μαρτίου.

