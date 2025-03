H λίστα των συμμετοχών για τον μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού δημοσιεύθηκε και προμηνύει μάχες μέχρι και τον τελευταίο γύρο.

Η ACO ανακοίνωσε τη λίστα συμμετοχών για τις φετινές 24 Ώρες Λε Μαν. Ο φετινός αγώνας, ο οποίος είναι ο τέταρτος στο πρόγραμμα του WEC θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 14-15 Ιουνίου και αναμένεται πιο συναρπαστικός από ποτέ.

Συνολικά 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες θα λάβουν μέρος στο θρυλικό αγώνα, ο μέγιστος αριθμός που επιτρέπουν οι κανονισμοί. Φέτος υπάρχουν έξι συμμετοχές στη λίστα αναπληρωματικών, εκ των οποίων η μία είναι για την κατηγορία Hypercar. Από αυτές, οι 36 είναι από το WEC και οι υπόλοιπες 26 έχουν περάσει από ειδική επιτροπή ώστε να πάρουν έγκριση.

[ THE ENTRY LIST FOR THIS YEAR'S @24hoursoflemans IS OUT ]🔥

🔴21 Hypercars

🔵17 LMP2s

🟢24 LMGT3s



Full house, full grid: 6⃣2⃣ cars will be at the start of the 93rd running of the classic French race on 14 June, 4th @FIAWEC round.



Check out the line-up! https://t.co/hoHSpICZ9k… pic.twitter.com/qqU05H9NrZ — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) March 3, 2025

Η κατηγορία Hypercar στο προσκήνιο

Στις φετινές 24 Ώρες Λε Μαν θα δούμε συνολικά 21 Hypercars να δίνουν μάχες με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 340 χλμ/ώρα. Μέσα σε αυτά θα δούμε συμμετοχές από 8 διαφορετικούς κατασκευαστές συμπεριλαμβανομένης της Aston Martin με τη Valkyrie.

8⃣ Hypercar constructors hoping to make history! 🏆

Who will win #LeMans this year?



See you on 14-15 June to find out!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/zPbojZiJgn — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) March 3, 2025

Οι 18 συμμετοχές του WEC υποδέχονται τρεις από την IMSA. Οι δύο είναι της Cadillac και η τρίτη είναι της Porsche.

Ο αριθμός των Hypercars μειώθηκε κατά δύο σε σχέση με το 2024. Αυτό οφείλεται λόγω των αποχωρήσεων των Lamborghini και Isotta Fraschini. To 2026 αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετοχών με την είσοδο της Genessis Magma Racing, ενώ το 2027 θα λάβει μέρος και η Ford.

Τα περισσότερα Hypercars στο Λε Μαν θα έχουν οι Cadillac και Porsche με 4, ενώ 3 θα έχει η Ferrari. Οι υπόλοιποι κατασκευαστές, δηλαδή οι Toyota, Peugeot, Alpine, Aston Martin και BMW θα έχουν από 2 συμμετοχές.

"WEC 2025 is ON!" as announced by Mr Le Mans himself, Tom Kristensen, at the Season Opener in Qatar. @lusailcircuit was the perfect backdrop for our first race of the year, which delivered more stories and drama than we could have predicted 🇶🇦



A Ferrari Hypercar lockout, a… pic.twitter.com/kXAfVX2VIE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 3, 2025

Η LMP2 έχει ηχηρή παρουσία

Η δεύτερη κατηγορία πρωτοτύπων επιστρέφει στο Λε Μαν με τις 17 συμμετοχές να είναι αποκλειστικά ιδιωτικές. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος όλες επέλεξαν το LMP2 της Oreca.

Από τις συμμετοχές ξεχωρίζουν αυτές των United Autosports, Inter Europol Competition, AF Corse και Proton Competition. Από τις 17 συμμετοχές οι 9 συμμετέχουν στην υποκατηγορία Pro-Am.

Le Mans, where all your troubles drift away. 😌#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/ko9pJpGR84 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) October 4, 2024

Η LMGT3 κυριαρχεί στους αριθμούς

Οι περισσότερες συμμετοχές στις φετινές 24 Ώρες είναι στην LMGT3 με 24 στο σύνολο. Οι 18 του WEC θα υποδεχθούν άλλες 6, εκ των οποίων οι 3 είναι από προσκλήσεις λόγω επιτυχιών σε άλλα πρωταθλήματα αντοχής.

Η Ferrari θα είναι η μάρκα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, μιας και στον αγώνα θα λάβουν μέρος 5 296 GT3. Οι Corvette Racing, Porsche και Mercedes-AMG θα έχουν από τρεις συμμετοχές ενώ οι Lexus, BMW, Ford, McLaren και Aston Martin θα έχουν από δύο.

Φωτογραφίες: Toyota