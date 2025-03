Τα αδέλφια Μάρκεθ κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις του βάθρου ενώ ο Μπανάια ήταν 3ος.

Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, το Grand Prix Ταϊλάνδης, επιβεβαίωσε το κυριαρχικό ξεκίνημα του Μαρκ Μάρκεθ ως αναβάτη της εργοστασιακής Ducati Lenovo. Ο Ισπανός, μετά την pole position και τη νίκη στο Σπριντ του Σαββάτου, πήρε τη νίκη και στον αγώνα της Κυρτιακής, παρότι στο μεγαλύτερο μέρος του δεν βρισκόταν στην πρωτοπορία του. Ο Άλεξ Μάρκεθ με την Gresini Ducati ήταν δεύτερος ενώ ο Πέκο Μπανάια με την άλλή εργοστασιακή GP25 πήρε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο.

Εκκίνηση

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαρκ Μάρκεθ πετάχτηκε μπροστά και αμέσως άρχισε να εξαφανίζεται στον ορίζοντα. Πίσω του όμως οι Μπανάια και Άλεξ Μάρκεθ είχαν μια έντονη μάχη και μια επαφή, με τον Ιταλό να υπερασπίζεται δυναμικά τη θέση του και να περνάει δεύτερος, ενώ ο Ισπανός έπεσε στην 4η θέση, πίσω από τον Άι Ογκούρα, που συνέχιζε να ζει το όνειρο στην Ταϊλάνδη.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ωστόσο ανασυγκροτήθηκε γρήγορα και αμέσως πέρασε τον Ογκούρα για να κάνει το ίδιο λίγο αργότερα στον Μπανάια και να πάρει πίσω τη δεύτερη θέση. Ο Μπανάια δεν είχε απάντηση στο ρυθμό των αδελφών Μάρκεθ και έμενε όλο και πιο πίσω.

Έρχεται ο Μορμπιντέλι

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, που ξεκίνησε από την 9η θέση λόγω ποινής, ήταν πολύ γρήγορος και με διαδοχικές προσπεράσεις ανέβηκε στην 4η θέση, μπροστά από την Aprilia του Ογκούρα.

Πολύ κακή εκκίνηση έκανε ο Φάμπιο Κουαρταραρό που έπεσε στη 18η θέση, ενώ η πρώτη «απώλεια» ήταν ο Πέδρο Ακόστα της ΚΤΜ, που είχε πτώση στον 3ο γύρο.

Όλα αυτά έδειχναν να μην απασχολούν καθόλου τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος από νωρίς έφτιαξε διαφορά ασφαλείας από το μικρό του αδελφό, ενώ ο Μπανάια προσπαθούσε σκληρά να τους φτάσει,

Και ξαφνικά...

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα είχαμε μια επανάληψη του σκηνικού του Σπριντ του Σαββάτου, ο Μαρκ Μάρκεθ χωρίς κάποιο προφανή λόγο επιβράδυνε και άφησε τον Άλεξ να περάσει μπροστά. Δεν είχε πρόβλημα με τη μοτοσικλκέτα του, καθώς αμέσως μετά έμεινε κολλημένος πίσω από τον αδελφό του.

Αυτό όμως έδωσε την ευκαιρία στον Μπανάια να τους πλησιάσει και τους δύο για να μπει στο παιχνίδι της νίκης. Μαζί με τον Μπανάια πλησίαζε και ο Μορμπιντέλι, με την πρώτη 4άδα των Ducati να βρίσκεται σχεδόν μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο.

Πιο πίσω, ο Τζοάν Μιρ με τη Honda έκανε σημαντική πρόοδο και ανέβηκε στην 7η θέση, πίσω από τον Τζακ Μίλερ με τη Yamaha της Pramac και μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. Η χαρά των ανθρώπων της Honda όμως κράτησε λίγο, καθώς ο Μιρ είχε πτώση λίγο αργότερα και εγκατέλειψε.

Παιχνίδια στρατηγικής

Οι επόμενοι γύροι πέρασαν με τον Μαρκ Μάρκεθ να ακολουθεί από πολύ κοντά τον Άλεξ, δείχνοντας ταχύτερος και άνετος πάνω στη μοτοσικλέτα του, αλλά να μην κάνει κίνηση για να προσπεράσει. Οι Μπανάια και Μορμπιντέλι ακολουθούσαν από σταθερή απόσταση και όλοι έδειχναν ότι φυλούσαν δυνάμεις για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Οι γύροι περνούσαν όμως και η κίνηση δεν γινόταν από τον Μαρκ πάνω στον Άλεξ, ενώ ο Μπανάια πλησίαζε όλο και περισσότερο. Ο Μορμπιντέλι είχε μείνει πολύ πίσω και δεν θα έπαιζε ρόλο στη μάχη των τριών πρώτων θέσεων.

Η αποκατάσταση της τάξης

Τέσσερις γύρους πριν από το τέλος ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το προσπέρασμα που όλοι περιμέναμε από τον 8ο γύρο του αγώνα και απέδειξε πόσο πιο γρήγορος ήταν καθώς μέσα σε ένα γύρο πήρε διαφορά μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου, για να φτάσει σε μια άνετη νίκη.

Ο Άλεξ Μάρκεθ, με τα ελαστικά του να δείχνουν σημάδια φθοράς, δεν απειλήθηκε τελικά από τον Πέκο Μπανάια και πήρε τη δεύτερη θέση, με τον Ιταλό τρις πρωταθλητή να «αρκείται» στην 3η θέση του αγώνα και το χαμηλότερο σκαλί του βάθρου. Ακολούθησαν οι Μορμπιντέλι, Ογκούρα, Μπετζέκι, Ζαρκό, Μπίντερ, Μπαστιανίνι και Ντι Τζιαναντόνιο.

To MotoGP αλλάζει ήπειρο για το δεύτερο αγώνα της χρονιάς, που θα γίνει σε δύο εβδομάδες στην Αργεντινή, το 3ήμερο 14-16 Μαρτίου.

Αποτελέσματα

