O Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στην πίστα της Μπούριραμ στην Ταϊλάνδη.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ταϊλάνδης αποδείχθηκαν συναρπαστικές στην πίστα της Μπούριραμ. Η μάχη στην κορυφή στην πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής σεζόν του MotoGP ήταν υπόθεση των Ducati με έναν πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή να παίρνει την pole position.

Ο Μαρκ Μάρκεθ στο ντεμπούτο του με την εργοστασιακή ομάδα της Ducati έγραψε το 1:28,782 στο Q2 και πήρε την 1η θέση. Ο Ισπανός μπορεί να μην έγραψε νέο ρεκόρ πίστας, όμως έδειξε να είναι ο αναβάτης που κυνηγάνε όλοι οι υπόλοιποι αυτό το τριήμερο.

Από τη 2η θέση θα εκκινήσει στους δύο αγώνες που ακολουθούν ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ για λογαριασμό της Gresini Racing, ο οποίος ήταν 0,146 δλ μακριά από την κορυφή. Τρίτος θα εκκινήσει ο Πέκο Μπανάια της Ducati, ο οποίος έπρεπε να περάσει πρώτα από τη διαδικασία του Q1.

Εντυπωσιακός ήταν ο Τζακ Μίλερ της Pramac Yamaha, o οποίος κατέλαβε την 4η θέση στο Q2 και δίπλα του θα έχει τον εντυπωσιακό rookie Άι Ογκούρα με τη μοτοσικλέτα της Trackhouse Racing Aprilia. Ο Φράνκο Μορμπιντέλι ήταν στην 6η θέση για την VR46.

Ακολούθησαν οι Πέδρο Ακόστα με KTM, Ραούλ Φερνάντεθ και Μάρκο Μπεζέκι με Aprilia, Φάμπιο Κουαρταραρό με Yamaha και οι αναβάτες με μοτοσικλέτα της Honda, Τζοάν Μιρ και Ζοάν Ζαρκό.

Η δράση συνεχίζεται στις 10:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπρίντ στην πίστα της Μπούριραμ διάρκειας 13 γύρων.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Ducati media