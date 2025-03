Τα αδέλφια Μάρκεθ ξεκίνησαν ιδανικά το 2025 με τον Μαρκ να κερδίζει και τον Άλεξ να είναι 2ος, μπροστά από τον Μπανάια.

Η αγωνιστική σεζόν του 2025 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP άρχισε με τον Αγώνα Σπριντ του GP Ταϊλάνδης στην πίστα του Μπουριράμ. Σε έναν αγώνα χωρίς πολύ δράμα ούτε μεγάλες μάχες, ο Μαρκ Μάρκεθ, μέλος της εργοστασιακής Ducati Lenpvo πλέον, επιβεβαίωσε τη φόρμα που έδειξε στις δοκιμές και πήρε την πρώτη νίκη της σεζόν. Μια νίκη που ήρθε σχετικά εύκολα και όπως δείχνουν τα πράγματα ο Ισπανός άνοιξε έναν λογαριασμό που θα γράψει πολλές πρωτιές ακόμα μέχρι να κλείσει.

A flawless @marcmarquez93 WINS the #TissotSprint in Buriram! 🥇 #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/rqCGzZqjtp

Το Σπριντ στην Ταϊλάνδη ήταν οικογενειακή υπόθεση για τους αδελφούς Μάρκεθ, με τον Άλεξ Μάρκεθ να παίρνει μια εξίσου άνετη δεύτερη θέση. Ο «μικρός» με την Ducati της Gresini ουσιαστικά δεν απείλησε τον Μαρκ ούτε απειλήθηκε από τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος πήρε την 3η θέση. Ο τρεις φορές πρωταθλητής δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό των δύο πρώτων.

Η έκπληξη του Σπριντ ήταν ο Άι Ογκούρα της Trackhouse Aprilia. Ο νεαρός Ιάπωνας, ένας από τους ρούκι της φετινής χρονιάς, για μεγάλο μέρος του αγώνα ακολουθούσε κατά πόδας τον Μπανάια και μόνο στο τέλος ο Ιταλός κατάφερε να «ξεφύγει». Η 4η θέση του Ογκούρα στο ντεμπούτο του στο MotoGP ήταν αναμφίβολα το γεγονός του αγώνα.

4th behind @PeccoBagnaia! @AiOgura79 is smashing it at his debut 💪#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/EUKQ4jd6Wk