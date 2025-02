H Ferrari πέτυχε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στον εναρκτήριο αγώνα του WEC στο 2025 που διεξήχθη στο Κατάρ, κερδίζοντας με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Ο πρώτος αγώνας του WEC για το 2025 ήταν τα 1.812 χιλιόμετρα του Κατάρ, έναν αγώνα που είχε διάρκεια συνολικά 10 ώρες. Η δράση μας κράτησε σε αγωνία μέχρι και τον τελευταίο γύρο και στις δύο κατηγορίες χαρίζοντας μας θέαμα και μεγάλες ανατροπές.

Η στρατηγική έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο με ορισμένες ομάδες να χάνουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα λόγω λάθος υπολογισμού στα καύσιμα.

Ιστορική νίκη για Ferrari

H Ferrari ήταν η ομάδα που ξεχώρισε στον αγώνα και πέτυχε μία εντυπωσιακή νίκη. Οι Αντόνιο Φουόκο, Νίκλας Νίλσεν και Μιγκέλ Μολίνα με τη #50 499P κατέκτησαν τη νίκη έπειτα από έναν αγώνα «σκληρού ροκ», υπομονής και αποφυγής. Στο τελευταίο pit-stop είχαν το περιθώριο να μην αλλάξουν ελαστικά, κάτι που τους έφερε από τη 2η θέση στην πρωτοπορία, στην οποία έμειναν μέχρι το φινάλε. Έτσι ανέβηκαν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά τις 24 Ώρες Λε Μαν του 2024.

Στη 2η θέση, μόλις 3 δευτερόλεπτα πίσω τερμάτισε η ιδιωτική Ferrari 499P #83 των Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Φιλ Χάνσον και Γε Γεφέι. Το πλήρωμα έπρεπε να παλέψει σκληρά με τα ιταλικά εργοστασιακά πρωτότυπα και κράτησε το #51 στην 3η θέση για μισό δευτερόλεπτο έπειτα από μία τρομερή μάχη.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Ferrari πέτυχε το πρώτο της 1-2-3 σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος sportscar μετά το 1972 στο Οστεράιχρινγκ της Αυστρίας.

Ferrari dominate with 30 MINS TO GO!!



Who will become our first race winner of the year?

Η BMW έλαμψε και η Cadillac ρεζιλεύτηκε

Στην 4η θέση της κατάταξης τερμάτισε η #15 BMW M Hybrid V8, με τη γερμανική ομάδα να έχει εξαιρετικό ρυθμό. Η τελική της διαφορά από την κορυφή ήταν μόλις 13 δευτερόλεπτα έπειτα από 10 ώρες δράσης. Η πρωταθλήτρια κατασκευαστών, Toyota Gazoo Racing, δεν ήλπιζε σε ένα καλό αποτέλεσμα, όμως κατάφερε να πάρει τις θέσεις 5 και 6. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο αν είχαν ρισκάρει και δεν άλλαζαν ελαστικά στο τελευταίο pit-stop. H #20 BMW πήρε την 7η θέση στα αποτελέσματα του αγώνα.

Trouble for BMW 😨



What a save from the drivers behind #15!



Watch live on https://t.co/IPZa0nw0B2 🎥#WEC #Qatar1812km @lusailcircuit pic.twitter.com/Qo7ejN8nND — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) February 28, 2025

Η Cadillac πήρε την 8η θέση με το #12 πρωτότυπο αγωνιστικό. Ωστόσο ο αγώνας της θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Την ώρα που το Αυτοκίνητο Ασφαλείας αποχωρούσε για τα pits την 3η ώρα του αγώνα τα αγωνιστικά της, #38 και #12 κατάφεραν να συγκρουστούν μεταξύ τους ενώ βρίσκονταν στις θέσεις 1 και 2.

Disaster for Cadillac! 🤯



Teammates Jenson Button and Alex Lynn collide into each other under the safety car!



Watch live on https://t.co/IPZa0nw0B2 🎥#WEC #Qatar1812km @lusailcircuit pic.twitter.com/no6VarzHTf February 28, 2025

Η Peugeot πήρε την 9η θέση σε έναν αγώνα που ήλπιζε σε πολλά περισσότερα. Στη 10η θέση τερμάτισε η πρωταθλήτρια οδηγών του 2024 Porsche, με τη #5 963 να έχει έναν πολύ μέτριο αγώνα.

H Alpine Endurance Team έμεινε εκτός βαθμών, ενώ η Aston Martin στο ντεμπούτο της στην κατηγορία Hypercar είδε την #009 Valkyrie να παίρνει την καρό σημαία στη 17η θέση.

That was a CLOSE one for Alpine 😰



Charles Milesi saw a gap and he took it...



Watch the Qatar 1812km on https://t.co/IPZa0nvsLu 🎥#WEC #Qatar1812km pic.twitter.com/07T7qMPzJG February 28, 2025

Επικές μάχες στην GT3

Οι Ντάνι Γιουκαντέλα με τηv Corvette #33 και Γκρέγκουαρ Σόσι με τη #59 McLaren έδωσαν μια επική μονομαχία στην κατηγορία LMGT3 την τελευταία ώρα. Οι δυο τους ήταν μαζί στην πίστα και δεν ήθελαν να ξεκολλήσουν.

Ο Γιουκαντέλα αμυνόταν εξαιρετικά και δεν άφησε περιθώρια στον Σόσι να επιτεθεί κι εν τέλει πέρασε 1ος τη γραμμή του τερματισμού για μισό δευτερόλεπτο και μαζί με τους Μπεν Κίτινγκ και Τζόνι Έντγκαρ πήραν τη νίκη στο Κατάρ. Το πλήρωμα της #59 McLaren αρκέστηκε στη 2η θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η #31 BMW που τερμάτισε 0,2 δευτερόλεπτα μπροστά από το #78 αγωνιστικό αυτοκίνητο της Lexus.

Η επόμενη μάχη

Επόμενος αγώνας του WEC είναι οι 6 Ώρες της Ίμολα το τριήμερο 18-20 Απριλίου.

Αποτελέσματα WEC Κατάρ

Φωτογραφίες: Ferrari media