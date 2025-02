O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στο τελευταίο πρωινό σκέλος των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

H τρίτη και τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν ξεκίνησε με το πρωινό σκέλος. Ομάδες και οδηγοί μπήκαν στην τελική ευθεία πριν την έναρξη της σεζόν και είχαν 4 ώρες ώστε να κάνουν όλα όσα είχαν προγραμματίσει.

Ταχύτερος οδηγός στο πρωινό σκέλος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη C3 γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:30,811, χρόνος ο οποίος ήταν αρκετά πιο αργός σε σύγκριση με αυτούς της δεύτερης ημέρας.

Στη 2η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG F1, ο οποίος ήταν μόλις 77 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Λεκλέρ. Επιπλέον έκανε ορισμένα πολύ καλά περάσματα με πολλά καύσιμα. Πίσω του ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος δεν έδειξε να είναι όσο άνετος ήταν το απόγευμα της δεύτερης ημέρας.

