Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στην Μπούριραμ της Ταϊλάνδης.

Η πρώτη ημέρα δράσης στο Grand Prix Ταϊλάνδης, τον εναρκτήριο αγώνα του MotoGP στο 2025 ολοκληρώθηκε και μας έδωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Ομάδες και αναβάτες ολοκλήρωσαν δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών και μοναδικός τους στόχος ήταν να προετοιμαστούν κατάλληλα για τους αγώνες που ακολουθούν.

Ταχύτερος μετά από τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός στην τελευταία του προσπάθεια σημείωσε το 1:29,020 και πήρε την 1η θέση, μπροστά από τον αδερφό του, Μαρκ. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις 52 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτος ήταν ο Πέδρο Ακόστα της KTM, o οποίος έδειξε ένα πολύ δυνατό πρόσωπο στην πρώτη μέρα δράσης στην Μπούριραμ.

A late lap from @alexmarquez73 sees him topping the timesheets at the end of play! 👊#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/KAcBygGM6l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2025

Ο Μάρκο Μπετζέκι έχασε την ευκαιρία να γράψει την ταχύτερη επίδοση, καθώς είχε πτώση στα τελευταία λεπτά. Ωστόσο πάνω στην Aprilia RS-GP πήρε την 4η θέση. Πίσω του ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, ενώ στην 6η θέση ήταν ο Τζοάν Μιρ με τη Honda RC213V.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των Trackhouse Aprilia, με τους Ραούλ Φερνάντεθ και Άι Ογκούρα να καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 και 9. Ανάμεσά τους ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Ζοάν Ζαρκό της LCR. Οι παραπάνω 10 αναβάτες πήραν την απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Bez, Morbidelli and Quartararo make HUGE improvements 📈



That puts @PeccoBagnaia right on the edge of that top 10!#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/OIHCEZnaal February 28, 2025

Ο μεγάλος άτυχος της ημέρας ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati, o οποίος έμεινε εκτός 10άδας και αύριο θα δοκιμάσει την τύχη του από το Q1. O Ιταλός είδε τους δύο τελευταίους γρήγορους γύρους του να καταστρέφονται δίχως να φέρει ευθύνη. Ο πρώτος ήταν λόγω κίτρινης σημαίας και ο δεύτερος λόγω παρεμπόδισης από τον Φράνκο Μορμπιντέλι.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 5:10πμ ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 5:50 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αποτελέσματα Χρονομετρημένων Ελεύθερων Δοκιμών

Φωτογραφίες: michelin/X