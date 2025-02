Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για την πρώτη ημέρα δοκιμών στην πίστα του Σακχίρ πίσω από το τιμόνι της Ferrari SF-25.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2025 ξεκίνησαν στην πίστα του Μπαχρέιν και έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις οδηγών. Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος οδηγός για λογαριασμό της McLaren την πρώτη ημέρα στο Σακχίρ και πίσω του ήταν οι Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

H ιταλική ομάδα επέλεξε να βάλει τον Λιούις Χάμιλτον στο μονοθέσιο για το πρωινό σκέλος ώστε να πάρει πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες από τον πολύπειρο πρωταθλητή. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε τη μέρα στη 13η θέση της κατάταξης με χρόνο ο οποίος ήταν 1,404 δλ πιο αργός από τον ταχύτερο.

F1 2025 is go! 🟢 @lewishamilton kicks off our pre-season testing pic.twitter.com/4o4hQ12aPb