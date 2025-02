O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μας πάει μια πρώτη βόλτα με το πρώτο του κόκκινο μονοθέσιο.

Την πρώτη του εμφάνιση με μονοθέσιο της Scuderia Ferrari στις φετινές χειμερινές δοκιμές έκανε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός είχε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών στο πρωινό σκέλος της πρώτης ημέρας στο τεστ του Μπαχρέιν με τη νέα του SF-25.

O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε μέσα σε 4 ώρες να κάνει 70 γύρους, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα για τους μηχανικούς της Scuderia. H ταχύτερη επίδοσή του ήταν το 1:31,834 που τον έφερε στην 5η θέση της κατάταξης.

Ο χρόνος του θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερος και αυτό το μάθαμε από το onboard βίντεο που δημοσίευσε η Formula 1 στους λογαριασμούς της στα social media. Ο Χάμιλτον έχει ένα μικρό μπλοκάρισμα στην κλειστή στροφή 8, ενώ δεν πετυχαίνει το apex της τελευταίας στροφής. Αυτές οι δύο ατέλειες σε έναν κατά τ’ άλλα πολύ σταθερό γύρο δεν αποτελούν κανέναν λόγο ανησυχίας.

Παρακολουθήστε τον ταχύτερο γύρο του Χάμιλτον από την πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών του Μπαχρέιν στο παρακάτω βίντεο.

