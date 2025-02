Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ξεκινάει για το 2025, με πρώτο σταθμό να είναι η πίστα της Μπούριραμ στην Ταϊλάνδη.

Ο πρώτος αγώνας του MotoGP για το 2025 είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ετοιμάζεται για το Grand Prix Ταϊλάνδης το τριήμερο 28 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου στην πίστα της Μπούριραμ. Η νέα χρονιά αναμένεται με αγωνία, καθώς περιμένουμε συναρπαστικές μάχες για τον τίτλο.

Από το Grand Prix Ταϊλάνδης θα απουσιάζει ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός είχε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, καθώς τραυματίστηκε αρχικά στις δοκιμές της Μαλαισίας, ενώ κατά τη διάρκεια προπόνησης πριν από μερικές ημέρες υπέστη νέο τραυματισμό. Έτσι, θα χρειαστεί δεύτερο χειρουργείο ώστε να είναι έτοιμος να κάνει ντεμπούτο για λογαριασμό της Aprilia στον δεύτερο αγώνα που θα γίνει στην Αργεντινή.

Get ready for another season on the edge of your seat🔥 2025 is here and it starts with the #ThaiGP 🇹🇭#MotoGP pic.twitter.com/H6s5WYDPIe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 23, 2025

Η πίστα της Μπούριραμ στην Ταϊλάνδη άνοιξε τις πόρτες της στο MotoGP το 2015 κι έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η διαδρομή έχει μήκος 4,55 χιλιόμετρα και αποτελείται από 12 στροφές, 7 δεξιές και 5 αριστερές στροφές. Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθούν 13 γύροι, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix, οι αναβάτες θα καλύψουν 26 γύρους.

⚔️ Hop onboard and watch it go down to the wire between @marcmarquez93 and Fabio Quartararo back in 2019! #ThaiGP 🇹🇭#MotoGP pic.twitter.com/FzhmQ4RhJR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 25, 2025

Τις περισσότερες νίκες έχουν οι Μαρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια στην πίστα με 2 στο σύνολο. Νικητής το 2024 ήταν ο Ιταλός δύο φορές πρωταθλητής.

Το Grand Prix Ταϊλάνδης θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου-έβδομου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Ταϊλάνδης σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου

05:45-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:00-11:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 1 Μαρτίου

05:10-05:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

05:50-06:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

10:00-11:45 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 2 Μαρτίου

05:40-05:50 – Warm-Up

10:00 – Αγώνας

👑 @marcmarquez93 stands as the current Master of Buriram 🏆



Will anyone be able to take his crown at the 2025 #ThaiGP 🇹🇭 ?#MotoGP pic.twitter.com/lgMwae8qCm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 24, 2025

