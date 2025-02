Η γερμανική ομάδα έκανε τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της μονοθεσίου για τη Formula 1, με το οποίο ευελπιστεί πως θα επιστρέψει στις επιτυχίες.

Η όγδοη ομάδα που παρουσίασε το μονοθέσιό της για τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 ήταν η Mercedes-AMG. Δύο ημέρες πριν ξεκινήσουν οι χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν, γερμανική ομάδα μας έδειξε για πρώτη φορά τη νέα W16 E-Performance, το πρώτο μονοθέσιο στη μετά-Χάμιλτον εποχή.

Το γερμανικό μονοθέσιο θα οδηγήσουν οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι στο 2025 και ευελπιστούν πως θα επαναφέρουν την ομάδα του Μπράκλεϊ στην κορυφή.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τη Mercedes είναι ψηφιακές και όχι από την πίστα του Μπαχρέιν. H γερμανική ομάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει το shakedown του μονοθεσίου της την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στην πίστα του Σακχίρ, ώστε να πάρει τα πρώτα δεδομένα από τη νέα W16. Έπειτα θα κάνει τις τελικές της προετοιμασίες για το τριήμερο τεστ στην ίδια πίστα από τις 26 έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes, Τζέιμς Άλισον, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στο φετινό μονοθέσιο. Ο Βρετανός τόνισε πως το τεχνικό του τμήμα εστίασε στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης, με κύριο σημείο έμφασης οι αργές στροφές. Μάλιστα τόνισε πως άλλαξαν όλες οι αεροδυναμικές επιφάνειες, ενώ έγιναν σημαντικές αλλαγές κάτω από το αμάξωμα της W16 στα μηχανικά μέρη.

Η Mercedes πέρα από το μονοθέσιο, επισημοποίησε και το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν οι οδηγοί της κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο Μπαχρέιν. Οι Αντονέλι και Ράσελ θα εναλλάσσονται στο μονοθέσιο καθημερινά, με τον Βρετανό να έχει δύο απογευματινές περιόδους, οι οποίες διεξάγονται σε συνθήκες που είναι παρόμοιες με αυτές που θα

συναντήσουν στο τριήμερο του Grand Prix Μπαχρέιν.

