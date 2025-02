O Ισπανός οδηγός της βρετανικής ομάδας θέλει μία σεζόν δίχως λάθη ώστε να μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί.

Με αισιοδοξία και μεγάλους στόχους ξεκινάει τη φετινή χρονιά ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έπειτα από ένα «φτωχό» 2024 θέλει στο νέο πρωτάθλημα να παλεύει για καλύτερα αποτελέσματα με τη νέα AMR25.

Ο 43χρονος ρωτήθηκε για τις προβλέψεις του ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς στην εκδήλωση της F1 στο Λονδίνο για τα 75 χρόνια ιστορίας της. Ο οδηγός της Aston Martin παραδέχθηκε πως δεν είναι μάντης και ανέδειξε ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι οι διαφορετικές πίστες στο ξεκίνημα της σεζόν και αυτό δεν προσφέρεται για συμπεράσματα.

«Πρέπει πρώτα να δούμε τα μονοθέσια στην πίστα του Μπαχρέιν. Στους πρώτους αγώνες της χρονιάς θα αγωνιστούμε σε πολύ διαφορετικές πίστες. Στην Αυστραλία και στην Τζέντα οι πίστες έχουν στροφές υψηλής ταχύτητας. Αντιθέτως το Μπαχρέιν είναι πίστα επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. Θα έχουμε μια καλύτερη ιδέα για το τι συμβαίνει μετά από μερικούς αγώνες. Ξεκάθαρα ο στόχος μας είναι να βελτιωθούμε από πέρυσι. Δύο συνεχόμενα χρόνια έχουμε τερματίσει στην 5η θέση. Θα είναι μεγάλη πρόκληση η νέα χρονιά. Θα είναι κλειστή η μάχη», είπε ο Αλόνσο.

This is #AMR25.



Driven From Within. pic.twitter.com/eudWHlb9TD