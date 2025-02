Με σημαντικές βελτιώσεις σε αεροδυναμική, η Aston Martin στοχεύει σε μια πιο ανταγωνιστική σεζόν από την περσινή.

Η Aston Martin παρουσίασε επίσημα το νέο της μονοθέσιο για τη σεζόν 2025 της Formula 1, την AMR25, σηματοδοτώντας τη δεύτερη πλήρη χρονιά λειτουργίας του νέου εργοστασίου της ομάδας στο Σίλβερστον. Το νέο μονοθέσιο έρχεται ως συνέχεια του AMR24, με εκτεταμένες αλλαγές στην αεροδυναμική και στόχο τη βελτίωση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας της ομάδας.

This is #AMR25.



Driven From Within. pic.twitter.com/eudWHlb9TD