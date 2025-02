Για πρώτη φορά στη φετινή χρονιά το πράσινο μονοθέσιο πάτησε πίστα και πλέον η βρετανική ομάδα ετοιμάζεται για τις χειμερινές δοκιμές.

Οι προετοιμασίες για την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Οι ομάδες βρίσκονται ήδη στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν οι χειμερινές δοκιμές το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου.

Μονοθέσια ωστόσο πάτησαν πίστα πριν την έναρξη των δοκιμών. Η Aston Martin έκανε το shakedown της νέας AMR25 των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ και δημοσίευσε την πρώτη έξοδο του μονοθεσίου από το γκαράζ στα social media. Ο οδηγός που οδήγησε πρώτος το μονοθέσιο ήταν ο Λανς Στρολ.

Οι πρώτες φωτογραφίες έκαναν και τον γύρο του διαδικτύου και μας δείχνουν το (κατά βάση) πράσινο μονοθέσιο στην πραγματική του μορφή. Οι ψηφιακές εικόνες που μας έδειξε κατά την παρουσίαση της AMR25 δεν μας έδειχναν την πλήρη μορφή του, καθώς η βρετανική ομάδα θέλησε να μας κρύψει ορισμένες λεπτομέρειες.

From build to track.



The #AMR25 comes to life. pic.twitter.com/YODIvzugZr