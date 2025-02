Ο Ισπανός οδηγός της Williams αναλαμβάνει διευθυντικό ρόλο στον Σύνδεσμο Οδηγών της Formula 1, ενισχύοντας τη φωνή των αγωνιζόμενων μέσα στο άθλημα.

Ο Κάρλος Σάινθ είναι πλέον επίσημα ένας από τους διευθυντές του Grand Prix Drivers' Association (GPDA), αντικαθιστώντας τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος αποχώρησε από τον ρόλο αυτό μετά την αποχώρησή του από τη Formula 1 στο τέλος του 2022. Ο Ισπανός οδηγός της Williams εντάσσεται έτσι στη διοίκηση του Συνδέσμου Οδηγών, δίπλα στον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο μόνος εν ενεργεία οδηγός με ενεργό ρόλο στη διαχείριση του GPDA.

Ο GPDA λειτουργεί ως το κύριο όργανο εκπροσώπησης των οδηγών της Formula 1, έχοντας ιδρυθεί το 1961 με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των αγώνων, σε μια εποχή που το σπορ χαρακτηριζόταν από εξαιρετικά υψηλό ρίσκο. Ο Σύνδεσμος διαλύθηκε προσωρινά τη δεκαετία του '80, αλλά αναγεννήθηκε το 1994, μετά τους τραγικούς θανάτους των Άιρτον Σένα και Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ στο Γκραν Πρι της Ίμολα. Από τότε, αποτελεί σταθερό θεσμό της Formula 1, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο σε θέματα ασφάλειας και δικαιωμάτων των οδηγών.

Η ηγεσία του GPDA συμπληρώνεται από τον πρώην οδηγό της F1 και διπλό νικητή του Le Mans, Αλεξάντερ Βουρτς, ο οποίος κατέχει τη θέση του προέδρου από το 2014, καθώς και από τη νομικό Αναστασία Φόουλ, που διαχειρίζεται τα νομικά ζητήματα του Συνδέσμου.

It's nice to meet you FW47 💙💪🏻 pic.twitter.com/SUyBcN0TtQ