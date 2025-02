Οι 10 ομάδες παρουσίασαν τα χρώματα και τον σχεδιασμό των liveries με τα οποία θα αγωνιστούν στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση F1 75 στην O2 Arena του Λονδίνου, για τον εορτασμό των 75 χρόνων ιστορίας της Formula 1. Εκεί βρέθηκαν οι 20 οδηγοί των 10 ομάδων μαζί με τους επικεφαλής τους σε μία βραδιά γιορτής υπό την παρουσία χιλιάδων θεατών.

Οι ομάδες μπορεί να μην έκαναν το χατίρι στους ιθύνοντες της Formula 1 να παρουσιάσουν τα νέα τους μονοθέσια (σ.σ. εκτός από δύο), αλλά παρουσίασαν τα φετινά τους χρώματα. Είδαμε νέοι σχεδιασμούς και αποχρώσεις, με την παλέτα των χρωμάτων να μεγαλώνει σε σύγκριση με το 2024.

