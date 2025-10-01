Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη του Σουμάχερ στην F1 (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ, ένας οδηγός που άλλαξε τα δεδομένα της Formula 1 και θεωρείται δίκαια ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία, σημείωσε την τελευταία του νίκη πριν από 19 χρόνια. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύουμε σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ και το θρυλικό Νίρμπουργκρινγκ. Στο WRC, ένας Γάλλος της Peugeot σημείωσε την παρθενική του νίκη στο θεσμό.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1967, ο Τζιμ Κλαρκ κέρδισε το Grand Prix ΗΠΑ με μεγάλη δυσκολία, καθώς η πίσω-αριστερή ανάρτηση της Lotus 49 παρουσίασε αστοχία στους δύο τελευταίους γύρους. Η διαφορά των 45 δευτερολέπτων που είχε από τον δεύτερο Γκρέιαμ Χιλ έπεσε στα 6 στον τερματισμό. Τον Απρίλιο του 1968 ο Clark σκοτώθηκε σε δυστύχημα στη Γερμανία, σε έναν αγώνα για τη Formula 2. Μέχρι τότε είχε 25 νίκες στην F1, ξεπερνώντας τον Χουάν Μανουέλ Φάντζιο για να γίνει ο τότε πολυνίκης στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Σαν σήμερα το 1989, ο Άιρτον Σένα κέρδισε το Grand Prix Ισπανίας μετά από μεγάλη μάχη με την Ferrari του Γκέρχαρντ Μπέργκερ και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Ο επικεφαλής στη βαθμολογία, Αλέν Προστ, τερμάτισε τρίτος και ελαχιστοποίησε τις απώλειες βαθμών από τον Βραζιλιάνο teammate του.

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε το Ευρωπαϊκό Grand Prix στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ και έφτασε μια ανάσα από τον δεύτερο τίτλο του στην F1. Ο βασικός αντίπαλός του, Ντέιμον Χιλ, εγκατέλειψε στον γύρο 58 από τους 67 και έτσι έμεινε πίσω στη βαθμολογία κατά 27 βαθμούς. Με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν, ο Σουμάχερ χρειαζόταν 3 βαθμούς για να εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Δεύτερος ήταν ο Ζαν Αλεζί της Ferrari, o οποίος πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε να αποτρέψει τη νίκη του Σουμάχερ.

Σαν σήμερα το 2000, ο Ζιλ Πανιζί πήρε την πρώτη του νίκη σε ράλλυ του WRC, κερδίζοντας τον Γύρο της Κορσικής με ένα Peugeot 206. Δεύτερος τερμάτισε ο Γάλλος teammate του, Φρανσουά Ντελεκούρ, με τρίτο τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ Sr. με ένα Ford Focus.

Σαν σήμερα το 2006, πραγματοποιήθηκε το ανατρεπτικό Grand Prix Κίνας στην πίστα της Σαγκάης. Η βροχή την ημέρα του αγώνα άλλαξε τα δεδομένα και για το λόγο αυτό υπήρξαν πολλές ανακατατάξεις. Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε την πρωτοπορία του αγώνα, όμως μετά την πρώτη αλλαγή ελαστικών, ήρθαν τεράστιες ανατροπές. Ο Μίκαελ Σουμάχερ εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα της Ferrari και του ταλέντου του και κέρδιζε τη μία θέση μετά την άλλη για να ανέβει πρώτος. Έτσι, έφτασε στην 91η και τελευταία του νίκη στη Formula 1. Οι Renault των Αλόνσο και Τζανκάρλο Φιζικέλα συμπλήρωσαν το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2017, η αξιοπιστία της Ferrari στέρησε στους Κίμι Ράικονεν και Σεμπάστιαν Φέτελ τη δυνατότητα για ένα καλό αποτέλεσμα στο Grand Prix Μαλαισίας. Σε εκείνο το τριήμερο, το κόκκινο μονοθέσιο είχε το πλεονέκτημα, όμως ο Γερμανός λόγω μηχανικών προβλημάτων εκκίνησε τελευταίος και τερμάτισε 4ος. Ο Φινλανδός είχε καταταγεί στη 2η θέση, όμως δεν εκκίνησε λόγω αστοχίας στο τούρμπο. Έτσι, οι ελπίδες τους για το πρωτάθλημα λιγόστεψαν επικίνδυνα. Αυτό οδήγησε τον Λιούις Χάμιλτον σε πολύ συντηρητικό αγώνα και τερμάτισε στη 2η θέση πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Τρίτος ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο με τη δεύτερη RB13. Έτσι η διαφορά των Χάμιλτον-Φέτελ στο πρωτάθλημα έφτασε τους 37 βαθμούς.

Φωτογραφίες: f1_images/Χ